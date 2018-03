[EN VIVO] La Haya: Bolivia menciona que Pinochet quiso darles salida al mar con territorio

Pasadas las 6:00 comenzó la segunda jornada de alegatos de la delegación boliviana ante la Corte Internacional de Justicia, que busca obligar a Chile a iniciar negociaciones por una salida al mar para ese país. En esta oportunidad, Bolivia comenzó a mostrar las pruebas de su demanda. Nuevamente el Presidente de Bolivia, Evo Morales, está presente en la sala.Abrióla exposición Antonio Remiro Brotons afirmando que mostrará las pruebas por las que Chile debe negociar, más allá del Tratado de 1904.Citó un memorando del ex ministro de Relaciones Exteriores chileno, Emilio Bello (quien también firmó el Tratado de 1904), donde se manifiesta quese "supeditado al triunfo de Chile"Brotons aseguró que Chile tiene problemas "con la formulación diplomática de los compromisos" y que "la reserva sobre los derechos legítimos sobre Tacna y Arica que pretende Chile poseer no es incompatible con la negociación la cual se indica su voluntad de sacrificar un mínimo si recibe una compensación por el sacrificio realizado".Agregó que Gabriel González Videla, en el día que asumió (1946), le comunicó al canciller de Bolivia su voluntad de, independientemente del Tratado de 1904Afirmando que las notas diplomáticas intercambiadas "constituyen un tratado", Bretons insistió en afirmar que el "intercambio diplomático no es incompatible con la obligación de cuestiones jurídicas. Las partes se comprometen a iniciar una negociación directa y el objetivo está claro: satisfacer la necesidad de Bolivia de obtener una salida al Océano Pacífico".Tras un receso por un problema con el audio, el jurista español retomós exposición. Citó comunicaciones entre los cancilleres de ambos países en 1950 y aseguró que ", mientras que los hechos son irrefutables".Brotons luego se refirió al acercamiento en el acuerdo de Charaña entre Hugo Baánzer y Augusto Pinochet: "Pinochet reconoce que Chile, a través de un proceso de negociación cedería costa marítima a Bolivia (...) Bolivia no habría retomado las relaciones diplomáticas de otra forma (...) el documento fue redactado por el ministro boliviano de relaciones exteriores. Pocos días después de la redacción del acta, el ministrp chileno declaró que Chile tenía un compromiso con Bolivia", dijo y añadió que "las notas de diciembre de 1973 significan un acuerdo que se desarrolla y detalla en el acto de Charaña según las palabras del ministro de Relaciones Exteriores de Chile".Hay que recordar que el "Abrazo de Charaña" no se concretó porque en 1976 Bolivia rechazó el corredor ofrecido por Chile y sus condiciones. Perú, por ejemplo, planteó que el corredor debía tener soberanía compartida por los tres países.La jurista británica Amy Sanders intervino asegurando que tanto Chile como Bolivia están "vinculados por los términos de la crta de la OEA" y que "La Asamblea general de la OEA ha identificado un diferendo entre Bolivia y Chile y ha decretado una serie de indicaciones".Ayer, con la presencia de su Presidente, Evo Morales, la delegación de Bolivia aseguró que "Chile prometió a Bolivia un acceso al mar" y que desde entonces han habido " promesas incumplidas ".

Las autoridades chilenas expresaron que la presentación del vecino país estuvo marcada por la emocionalidad y por "tergiversaciones históricas".

La audiencia estuvo marcada por una intervención de Morales vía Twitter, que dijo que Antofagasta "fue, es y será boliviana", planteamiento que no está contenido en la demanda marítima. El Presidente Sebastián Piñera rechazó sus dichos por la misma vía y luego reiteró su negativa en La Moneda.