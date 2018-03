Asegura haber encontrado los restos del avión malasio desaparecido en 2014 gracias a Google Earth

El caso del avión malasio MH-370, desaparecido en marzo de 2014 con 239 personas a bordo, sigue siendo un misterio. Ahora un ingeniero australiano aseguró haber encontrado la ubicación de la nave gracias a Google Earth.

Peter McMahon, investigador aficionado a los accidentes, estudió imágenes de la Nasa y de los servicios de Google, y sugirió que la aeronave se encuentra 16 kilómetros al sur de la Isla Redonda, cerca de Mauricio.

El hombre compartió en Twitter una captura que revela que algo flota en la superficie del Océano Índico, que serían los restos de la nave.

Sin embargo, dijo que las autoridades "no quieren que se encuentre, ya que los restos están llenos de agujeros de bala, y esto sólo abrirá otra investigación".

i found this section of the front cabin below Rodrigues Island, if i can keep finding sections of it, then why can't they find items, OH they don't want it found, was it shot down so the US could get the Chinese pattern owned by those on board, it was filed only 3 days after pic.twitter.com/gdZG0RsYPz