Congresista peruana por renuncia de Kuczynski: "No reconoce para nada que ha cometido un delito"

La congresista Milagros Salazar se refirió a la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la Presidencia de Perú, después de haber sido acusado de comprar votos para evitar su destitución.

"Ayer hemos discutido ampliamente las posiciones y hemos llegado al acuerdo de aceptar su renuncia, pero no compartimos sus fundamentos que sustenta para su renuncia, no reconoce ninguna responsabilidad en los hechos", dijo a Tele13 Radio

Salazar lamentó que "hasta el último momento no haya reconocido hidalgamente ni haya pedido disculpas, porque toda la documentación que tenemos indican 6 millones de dólares en su cuenta personal y eso ha sido. Cuando él daba estas asesorías el dinero pasaba a su cuenta. No reconoce para nada que ha cometido un delito, no asume, será su estrategia de defensa, pero no podemos aceptarlo".

La congresista sostuvo que "esta es una crisis para todos los peruanos y vamos a aceptar la renuncia, pero manteniendo algunos considerandos".