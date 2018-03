[EN VIVO] Chile recuerda en La Haya que ningún país ratificó la Declaración de Charaña 06:00 El país responde a la demanda de Bolivia, que pide que se inicie una negociación para darles una salida soberana al mar.

A las 6:00 en punto comenzó la segunda jornada de alegatos chilenos en La Haya, donde el país responde a la demanda de Bolivia de iniciar negociaciones para obtener una salida soberana al mar.



NO HAY ACUERDOS RATIFICADOS

Comenzó a exponer el jurista británico Sam Wordsworth, afirmando que en las conversaciones diplomáticas de 1950, Bolivia no consideró que existía una obligación jurídica de negociar. Más bien, dijo , se trató de un intercambio amistoso, claramente no vinculante. "El tono con Bolivia puede ser sólo de conversaciones amistosas y amables con Chile, no está nada ligado a un caso histórico supuestamente no cumplido". Además, recordó que para que un convenio entre cancillerías sea válido, debe ser aprobado por el Congreso. En 1950, dijo, fue Bolivia quien interrumpió las negociaciones que medió Estados Unidos y luego, incluso, rompió las relaciones diplomáticas.



Los tratados, aseguró, se han firmado a través del tiempo y no puede admitirse que se pongan en revisión. "Todos recordarán que esta batalla de revisión fue ganada por nuestra delegación", agregó.



Wordsworth pasó luego a 1963, cuando Bolivia insistió en que las notas de 1950 establecían alguna forma de negociar, lo cual entonces ya fue rechazado de manera pública por Chile. Hubo una carta pública a los presidentes de América Latina explicando que no se había iniciado ninguna conversación. "Las reacciones fueron tan violentas, que los ministros estuvieron obligados a decir que no había ningún compromiso y que las conversaciones no se habían iniciado. Esto es lo que llaman 'compromiso' de Chile, sin embargo en ese momento Bolivia no dijo nada".



Respecto a la Declaración de Charaña, en 1975, el jurrista afirmó que "la reunión permitió la significación de puntos de importancia, pero no es una relación que indique que se hubiera alcanzado una obligación (...) importa aproximarse a esta redacción con más rigor y realismo que lo que ha hecho Bolivia".



"Charaña no se ratificó ni se trató en Chile como un tratado internacional ni hay evidencia de que haya sido ratificado por Bolivia tampoco", dijo y aseguró que incluso para una dictadura, "hubiera sido una imprudencia jurídica extrema", asumor obligaciones legales sin "aprobación del pueblo".



