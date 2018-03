[EN VIVO] Bolivia dice en La Haya que ha vivido "encerrada, esperando que su vecino le abra la puerta"

A las 5:00 comenzó la última intervención oral de Bolivia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde el país demanda a Chile que se siente a negociar una salida soberana al mar.

La Corte le pidió a las partes que se remitan a responder al otro país.

Ese país enfatizará la idea de que el caso está al margen del Tratado de 1904, piedra angular de la defensa chilena. También se espera que el vecino país insista en que las resoluciones de la Organización de Estados Americanos (OEA)generan la obligación de negociar por parte de sus afiliados.

El miércoles 28 Chile cerrará los alegatos orales.

, partió diciendo el abogado Remiro Brotons, asegurando que Chile se "ha apropiado" del territorio. Es más, dijo el jurista:Brotons respondió a la crítica chilena que lo criticó de "acumular" supuestas pruebas para darle consistencia a una causa que no la tiene, afirmando que los sucesivos datos que ha presentado Bolivia no hacen más que demostrar que, las que considera "una camisa de fuerza", graficó."El lenguaje diplomático es perfectamente compatible con las obligaciones.", aseguró agregando que Chile ha realizado "declaraciones inconstantes y aisladas destinadas a perecer como mariposas en el ocaso".Brotons luego dedicó parte de su intervención para validar como acuerdos las notas intercambiadas entre ambos países en 1950. ", y en cuanto a la negociación, ¿por qué el embajador de Bolivia debería oponerse a una nota cuyo contenido es negociado de antemano? Este intercambio de notas se negoció por mucho tiempo", afirmó agregando que Chile "rechaza los efectos jurídicos de todas las pruebas presentadas por Bolivia".

El abogado Payam Akhavan insistió que hay una serie de obligaciones que se dieron con el tiempo que significan que Chile debe negociar. Que no se trata de un solo momento, por lo que lo calificó como un

Recorriendo los acuerdos a los que se llegó de la Guerra el Pacífico, el jurrista afirmó que "estos hechos no se disputan". No obstante, po lo que a juicio de Bolivia, toda la defensa de Chile se ha basado en una"A partir de 1987, Chile comenzó a mostrarse voluble. Quizás logrando su objetivo, no quería honrar sus compromisos previos. En 1998 Bolivia declaró ante la OEA que el Tratado de 1904 no resolvía el problema mediterráneo de Bolivia", agregó., insistió.Akhavan asegura que desde 1920 Chile vuelve a manifestar su disposición a entregar un puerto a Bolivia: "Bolivia señala a la atención de la Corte un intercambio de notas entre

1925 y 1926 a efectos de que cooperaría al logro de lo que describía

como las aspiraciones legítimas de Bolivia a cambio del apoyo de Bolivia

en el plebiscito (...) los letrados de Chile nos recordaron que en la diplomacia de gran trascendencia, las palabras importaban, y".El jurista luego respondió a las críticas de Chile, respecto a que si se accede a la demanda boliviana, se terminaría la diplomacia como tal. Akhavan sostuvo que esa es una teoría"Esto naturalmente es absurdo y saca la cuestión de contexto,