Mató a su hijo de 7 años por miedo a perder su custodia y dejó escalofriante carta al papá

Cadena perpetua enfrenta Lesley Speed, una mujer de 44 años acusada de asesinar a su hijo de siete años porque no quería "perderlo" en una batalla legal por su custodia.

Según la investigación, el pequeño Archie Springgs fue estrangulado con un pañuelo antes de sofocarlo con una almohada el mismo día que debían presentarse en el tribunal de familia.

Además, una semana antes de asesinarlo la mujer le escribió una escalofriante carta al padre del niño: "Espero que este dolor viva contigo hasta tu último aliento", le decía.

El niño fue encontrado muerto en su camarote por el novio actual de la mujer en septiembre del año pasado y no sólo eso. La madre del niño estaba medio moribunda en el baño después que se auto apuñalara. Sólo repetía frases como "lo maté", "no puedo dejarlo ir".

Pese que en el juicio la mujer negó haber cometido el asesinato y dijo que había encontrado a su hijo "colgando" de la litera, las pruebas forenses indican lo contrario.

Además, otras cartas encontradas en su casa dan cuenta que ella prefería ver a su hijo muerto antes de "verlo partir con su padre" y su nueva pareja a Eslovaquia y que tenía la sensación de estarlo perdiendo. "No quiero estar aquí. Ojalá pudiéramos ir a la costa y nunca volver o morir, así no tengo que volver a sentirme así. Siento que estoy perdiendo".

Según The Sun , cuando el jurado sesionó en contra de la mujer, ella rompió en llanto y repitió: "No, no, te equivocaste. Mi hijo es mi vida, mi mundo. Nada me haría sacarlo de este mundo. Está mal. Estás equivocado".