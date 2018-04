El New York Times y The New Yorker ganaron el Pulitzer por destapar el caso Weinstein

El diario The New York Times y el semanario The New Yorker compartieron hoy el premio Pulitzer al servicio público, que otorga la Universidad de Columbia, por haber destapado el caso de agresiones sexuales protagonizado por el productor de cine Harvey Weinstein.

El Times, que obtuvo en total tres premios Pulitzer, compartió así el primero con el semanario neoyorquino, anunció Dana Canedy, quien se convirtió en la primera mujer y persona de color en presentar estos premios en sus 102 años de trayectoria.

En octubre de 2017, The New York Times publicó un reportaje en el que documentó cómo durante décadas el productor alcanzó numerosos acuerdos extrajudiciales para poner fin a denuncias de acoso sexual entabladas por antiguas empleadas y asociadas suyas.

A las revelaciones del Times se sumó la revista The New Yorker, que también divulgó testimonios de algunas de las afectadas.

The New Times compartió además el galardón en la categoría periodismo nacional con The Washington Post por sus artículos sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

Jake Halpern y Michael Sloan, del diario neoyorquino, se quedaron con el galardón a la caricatura editorial.

El segundo galardón para el Post fue por el mejor reportaje de investigación tras destapar el caso del antiguo juez y candidato republicano al Senado por Alabama Roy Moore, quien fue acusado de mantener relaciones sexuales con varias mujeres menores de edad hace décadas.

Mientras, el premio a la mejor cobertura de una noticia de última hora fue para The Press Democrat por su trabajo sobre el incendio que arrasó con el vecindario de Coffey Park, en Santa Rosa (California).

The Arizona Republic y Usa Today compartieron el galardón al mejor reportaje explicativo, por sus publicaciones multimedia en torno al muro que el presidente Donald Trump quiere erigir en la frontera con México, al tiempo que el mejor reportaje local fue para The Cincinnati Enquirer, sobre la epidemia de heroína.

Además del prestigio y el reconocimiento global, los ganadores se llevan un premio en metálico de 15.000 dólares, a excepción de galardón al servicio público en periodismo, que premia a una publicación en lugar de un individuo y es reconocido con una medalla de oro.