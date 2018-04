Shania Twain se disculpó tras decir que habría votado a Trump

La cantante canadiense Shania Twain se disculpó hoy con quienes se hayan sentido ofendidos por su afirmación en una entrevista de que habrí­a votado a Donald Trump en las elecciones de 2016 si hubise podido.

"La pregunta me agarró fuera de guardia. Como canadiense, lamento haber respondido a esta pregunta inesperada sin contextualizarlo más", tuiteó Twain, de 52 años.

En la entrevista con "The Guardian", publicada el domingo, Twain dijo que habría votado por Trump porque "aunque era ofensivo parecía ser honesto" y que habrí­a "votado por un sentimiento de transparencia". "Cuando voto, no quiero cualquier tontería", añadió la artista, que no puede participar en las elecciones en Estados Unidos.

"Mi respuesta fue torpe pero no debe tomarse como representativa de mis valores ni significa que lo apoye. Hago música para unir a la gente", puntualizó sin embargo hoy en otro tuit. "Estoy ardientemente en contra de la discriminación de cualquier tipo y espero que las elecciones que he hecho y la gente a la que apoyo dejen claro que no comparto las convicciones morales del actual presidente", escribió.

La entrevista tuvo un gran eco mediático y desató un debate en las redes sociales. "Decir que Trump es honesto y transparente es ridículo. Adiós, Shania", tuiteó por ejemplo un usuario.

Twain alcanzó la fama en los 90 con éxitos como "You're still the one" y "That don't impress me much". Consiguió discos de diamante con tres de sus trabajos antes de anunciar en 2004 una retirada provisional del mundo de la música. Tras graves problemas de voz, en 2017 publicó su primer ábum de estudio en 15 años y en 2018 comenzará una gira.