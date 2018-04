Ex pareja de DJ Avicci publicó mensajes íntimos de su antigua relación

Polémica ha causado la revelación de Emily Goldberg, ex pareja del fallecido DJ Avicii, quien compartió en su cuenta oficial de Instagram una de las últimas conversaciones que mantuvieron. Fue entre el 2011 y 2013 cuando estuvieron juntos y compartieron una serie de mensajes por las redes sociales.

"Te quiero mucho" y "te echo de menos" son algunas de las palabras que se decían. Con ello, Emily contó que Tim Bergling, el verdadero nombre del artista, escribió para él la canción "Don't Give Up On Us" (Enough Is Enough), donde dice dice: "Vamos, nena, no te rindas con nosotros. Elígeme y te mostraré lo que es el amor".

Todo esto ocurrió después de que Avicci fuera encontrado muerto el viernes en Mascate, la capital de Omán. Tenía 28 años de edad. El músico se dio a conocer con éxitos como “Levels”, “Sunshine” y “Wake Me Up.” Avicci, quien alcanzó fama mundial en 2011 con “Levels”, trabajó con artistas como Madonna, Coldplay, Wyclef Jean y Robbie Williams.

Varios clubes nocturnos en Estocolmo guardaron un minuto de silencio la medianoche del viernes en honor a Avicii.