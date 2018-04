Shakira perdió juicio por plagio y declaran la canción "Loca" como autoría de El Cata

15:18 A oesar de que la disputa por el temna llegó a tribunales el artista favorecido por el fallo de la corte de NUeva York reconoció que la producción es de ambos. La cantante colombiana no se ha referido al tema desde 2014.

La corte de Nueva York, determinó que El Cata -Eduard E. Bello- es el verdadero autor de la canción “Loca”. Los últimos años el oriundo de República Dominicana, había iniciado una disputa judicial con Shakira, quien hizo famoso el tema.

El Cata colaboró con la colombiana y hasta participó en el video, pues él mismo le había presentado la canción a Shakira.

"En realidad todo esto es para despojarme de mis derechos en la canción 'Loca con su Tigre', lo que hicimos fue darle marcha hacia delante, demostrar de que únicamente esa es mi canción y hemos sido victoriosos", dijo el dominicano a Telemundo.

Shakira se refirió al tema solo en 2014, diciendo que “cambié la letra, sobre todo la versión en inglés. Esta demanda no fue a mí, sino a quien me presentó la canción". Y esta versión fue ratificada con El Cata, quien le envió un mensaje a la cantante:"Te amo mi vida, no te culpo, tenés tus razones, yo te mostré la canción, pero es nuestra", concluyó.