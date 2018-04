[VIDEO] Reportera fue acosada por hincha cuando transmitía en vivo partido del Barcelona

Conmoción ha causado un nuevo caso de acoso en vivo de una reportera deportiva que estaba cubriendo la final de la Copa del Rey entre Sevilla y Barcelona en el Estadio Metropolitano de Madrid. Antes del partido y cuando quería grabar, Marina Lorenzo, del Canal +, se vio rodeada por un grupo de hinchas, situación normal en este tipo de espectáculos.

En un compacto que se virilizó por redes sociales, se le ve intentando hacer su trabajo, mientras es interrumpida en varias ocasiones por los fanáticos, hasta que uno de ellos, la tocó por el brazo derecho, momento en que la periodista respondió con un grito: “No me toques, no me toques”, repitió.

El mismo video muestra cómo el sujeto levanta sus manos y es retirado por otro de los hinchas que se encontraba junto a él.

La situación viene a sumarse a otros casos de reporteras que han sufrido el acoso del público mientras transmiten en vivo. Sin embargo, lo que más se ha rescatado en redes sociales, ha sido la fuerte respuesta de Mariana.