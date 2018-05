Hermano de Megan Markle le pidió al príncipe Harry que cancele la boda

El hermano de la novia del príncipe Harry, Thomas Markle Jr., envió una carta pidiéndole al novio que cancele la boda y en la que caracterizó a su hermana como una persona frívola y ambiciosa.

En una misiva a In Touch Weekly, Markle dijo que "según va pasando el tiempo, cada vez queda más claro que este es el mayor error en la historia de los enlaces reales. Meghan no es, a todas luces, una mujer adecuada para ti. No comprendo por qué no logras ver a la verdadera Meghan que el resto del mundo ya ha descubierto. Sus intentos por interpretar el papel de princesa como lo haría cualquier actriz de Hollywood de tercera categoría están empezando a resultar aburridos".

El hermano de Markle, además acusó que la actriz utilizó a su padre: "¿qué clase de persona construye una carrera aprovechándose de su propio padre hasta dejarlo en la bancarrota y después se olvida de él, dejándole solo en México con una serie de deudas contraídas por su culpa? Cuando llegó el momento de pagarle, lo ignoró como si jamás le hubiera conocido".

"Es muy evidente que su pequeña porción de fama de estrella de Hollywood se le ha subido a la cabeza. Por no mencionar que, para colmo, ni siquiera ha invitado a su familia a la boda, pero sí a un montón de completos desconocidos. ¿Quién hace algo así?" dijo Thomas Markle en la carta al príncipe Harry.

Tomas Markle Jr, además pidió a la casa real británica que detenga "esta farsa de cuento de hadas".