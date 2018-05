[VIDEO] EE.UU.: captan agresión de profesora a alumno que se durmió en su clase

Lisa Houston, una profesora de matemáticas de la preparatoria Palmetto, en el condado de Anderson, Carolina del Sur, debió renunciar a sus labores luego de que se viralizó un video en el que maltrata a un alumno que se había dormido en una de sus clases.

El maltrato de la profesora incluyeron empujones, golpes en las mejillas y tironeo del cabello.

La profesora, renunció a su puesto cuando las investigaciones en el recinto educacional recién se iniciaban y en declaraciones posteriores, defendió la naturaleza “lúdica” de su acto.

“Sé que el vídeo se ve mal. Si no conoce la situación, no sabe lo que está sucediendo, pero no fue un acto malicioso. Todo fue divertido. Quiero que el público sepa que amo al alumno, y que nuestra relación con los demás fue excelente. Nunca hubiera hecho nada para lastimarlo” dijo Hudson según The Huffington Post.

El abogado de la profesora dijo que “hubo muchos testigos en el aula sobre lo que sucedió y de la naturaleza lúdica de su relación con sus alumnos (…) confiamos en que, a medida que más hechos salgan a la luz, su reputación como una maestra excelente y amorosa será restaurada”.