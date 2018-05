Joven fue atacada con "sustancia nociva" a bordo de un bus en Londres

Una joven de unos 20 años fue aparentemente atacada con un "sustancia nociva" en Brixton. Testigos del hecho afirman que podría tratarse de ácido.

Los bomberos debieron rociar a la víctima con agua después del ataque que habría sido planeado y ocurrió a bordo de un autobús en Londres.

Un portavoz explicó a The Sun que ella fue llevada al hospital y que no está en peligro de morir. "No hay quemaduras graves. Las investigaciones siguen rastreando al único sospechoso varón. Esto parece ser un ataque dirigido y no aleatorio", advirtieron.

La usuaria de Twitter Becky Reid escribió: "Realmente físicamente enferma después de pasar junto a una pobre persona inocente a la que los bomberos les rocían las mangueras después de haber sido atrapada en medio de una lucha de ácido en Brixton".













Este ataque se suma al de Gran Bretaña en el Banco de la Bahía donde cinco personas fueron asesinadas el fin de semana.