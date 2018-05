[VIDEO] Universitaria colombiana grabó acoso del que fue víctima por parte de un profesor

Una estudiante del master de Enseñanza de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, grabó el acoso del que fue víctima por parte del profesor y director del posgrado, Freddy Monroy.

En el registro, Monroy utiliza excusas académicas para acercarse a la alumna y busca abrazara, besarla y tocarla en reiteradas oportunidades.

Lizeth Sanabria, la joven víctima, dijo a medios de su país que "yo termino en ese escenario porque era la única forma de conseguir la evidencia. Ese día, antes de llegar, iba en el TransMilenio llorando, pensando que no lo podía hacer, pero me decidí a hacerlo. Dije: que pase lo que tenga que pasar y voy a tomar la evidencia".

"Él se ganó mi confianza entonces comenzó a decirme como: 'debes portarte bien, debes mirar que yo he hecho cosas por ti'. Obviamente también en algún momento me dijo como ¿por qué no vamos a un sitio más privado? yo siempre traté de llevar la situación lo mas pasivo posible, entonces le decía que en la cafetería y él me decía que no, que a un lugar más privado" dijo Sanabria.

La joven, tras grabar al acosador y recibir consejo de un abogado, decidió redactar una queja disciplinaria en la universidad y esa misma queja, llevarlaante la Fiscalía.

En el documento, sostiene el diario El Espectador, la estudiante dijo que "yo estaba muy nerviosa y asustada, le pedí que por favor parara y que salieramos de tal sitio; él me dijo 'cálmate, tranquila, que yo no te voy a hacer nada', pero me mantuvo abrazada señalando que podíamos llegar a un acuerdo, que él se pondría muy juicioso a ayudarme con mi trabajo, pero que yo debía portarme bien".

Por medio de un comunicado, el rector de la Universidad Nacional de Colombia, Ignacio Mantilla, rechazó toda conducta de acoso sexual y violencias basadas en género y anunció la apertura de un sumario en contra del profesor.