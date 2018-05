Ladrón celebró a lo Michael Jackson y terminó detenido

Un ladrón creyó que su robo había resultado exitoso y lo celebró bailando a lo Michael Jackson.

David Seale, de 43 años, consiguió entrar varias veces a un edificio lleno de oficinas en Fresno, California, con una copia del juego de llaves original.

Entre las cosas que robó están un computador portátil avaluado en 2.500 dólares y dinero en efectivo.

En las imágenes de seguridad se ve al hombre realizar pasos de baile para festejar su atraco. Pero la alegría no le duró mucho, ya que después fue detenido días después vagando cerca del inmueble con el computador.

"Vi el video y me pareció delirante", dijo el teniente de policía Joe Gomez. El gerente de la firma robada, Brett Runyon, también comentó: "Oh, dios mío, no había visto esto. Supongo no tiene ningún tipo de facultades".