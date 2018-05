Indignación en China por profesora que le quitó la silla a una niña cuando se estaba sentando

Una profesora de una guardería en China ha sido duramente criticada por empujar a una niña y retirarle la silla para que se cayera.

Las cámaras de seguridad del recinto captaron el momento justo en que la mujer empuja violentamente a la menor y la manda a otra mesa.

En ese instante la pequeña se intenta sentar, pero la maestra le saca la silla a propósito, haciéndola caer de golpe.

En redes sociales pidieron un castigo para la mujer. "¡Esta maestra debería ser despedida! Incluso si está teniendo un mal día, no debe desquitarse con los niños", y "¡Pobre niñita! Ella no merecía este duro trato. Parece que ella no hizo nada malo", fueron algunos de los comentarios.