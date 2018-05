Daniel Jadue y triunfo de Maduro: "La legitimidad se la tienen que dar los venezolanos"

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) se refirió a las elecciones en Venezuela, las que no fueron reconocidas por Chile y parte de la comunidad internacional.

Jadue, quien fue uno de los observadores internacionales del proceso, dijo en entrevista con T13 que la elección fue "bastante similar a lo que es una elección en cualquier parte, eso es lo que yo vi, hablo de lo que percibí, que estaban en elecciones, había debate público en televisión, asistí a actos de cierre".

"Es un proceso transparente y además tuvo una participación mayor que lo que hemos tenido los últimos años y con un triunfo que me sorprendió bastante el cariño que la gente le tiene (a Maduro)" dijo el edil.

Jadue además dijo que se reunió "con los cuatro comandos de los candidatos y todos dijeron que el resultado era legal y que no tenían ninguna duda del proceso".

Sobre los cuestionamientos internacionales a las elecciones venezolanas, el alcalde de Recoleta dijo que "la legitimidad se la tienen que dar los venezolanos, no un grupo de presidentes empresarios. Aquí hay una animadversión a cualquier pueblo que se quiera salir del marco capitalista, menos legitimidad tiene México y Honduras. Jamás le voy a creer a Estados Unidos que le interesa la democracia".

"Entiendo que en nuestro país donde vemos a los golpistas caminando por la calle, unos llegando a Presidente, no se puede entender que los golpistas allá están presos. Es un sistema distinto (...) acá pareciera de loco que una asamblea redacte la Constitución. Aquellos que deciden no participar, no ponen otra alternativa, es porque proponen el golpe de Estado. No voy a dejar que pase lo mismo que en nuestro país" dijo el alcalde.

Jadue además dijo que "por lo menos tiene (Maduro) más votos proporcionales que los que tiene Piñera acá".y planteó que " mientras en nuestro país tenemos problemas serios, el presidente está preocupado de Venezuela, yo no sé qué interés particular tiene. La legitimidad la definen los venezolanos".

"El Chavismo tiene una mayoría social indesmentible" planteó el jefe comunal de Recoleta, quien también sostuvo que "no estoy apoyando a ningún gobierno, lo que no estoy dispuesto a aceptar es que haya intervención extranjera como lo hacen en Irak y en Siria. A mí no me vengan con el cuento que luchan contra la libertad porque eso es falso".