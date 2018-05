Abogado de Nueva York que reclamó contra las personas que hablaban en español: "No soy racista"

En medio de las fuetes protestas y críticas en su contra, el abogado estadounidense Aaron Scholssberg se disculpó por un video que se hizo viral, donde apareció reclamando contra unas personas que hablaban español y amenazándolos con denunciarlos a migración.

En su tuiter, el polémico profesional afirmó que "no soy racista". "Me disculpo con la gente insulté. Verme a mí mismo en internet me abrió los ojos, la manera en la que me expresé es inaceptable y no es la persona que soy. Veo que mis palabras y acciones lastimaron a personas y lamento mucho eso", expresó.

La actitud de Scholssberg fue repudiada por las autoridades neoyorkinas y de la comunidad latina en Estados Unidos, que incluso pidió fondos para instalarle mariachis en las afueras de sus oficinas.

Las denuncias por racismo y xenofobia en su contra, que crecieron con nuevos videos en donde aparece increpando a extranjeros, terminaron con la expulsión de su buffet de abogados del edificio donde trabajaba y de una petición formal para revocar su título profesional.