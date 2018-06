La aterradora descripción que una niña hizo de su amiga imaginaria

Rudy, una niña de tres años, participó en un experimento sobre los amigos imaginarios, y su relato aterró no sólo a los investigadores, sino que también a todo internet.

La revista "Oh comely Magazine" le pidió a los niños dibujar a sus amigos imaginarios y la menor de tres años lo hizo, explicando que "esta es mi mamá imaginaria, Grateful. Sus pestañas amarillas significan que puede ver en la oscuridad, sólo viene a verme de noche. Me asusto a veces, pero siempre quiero que regrese. Tiene dos bebés en su vientre. Tiene 14 años, pero no puede cumplir años".

El caso fue difundido por Natalie Morales y se volvió viral.

En un video una mujer le pregunta a la niña cómo se ve Grateful y Ruby explica que ella tiene cabello negro, ojos azules y piel café.