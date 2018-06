Joven presumió orinarse en los pantalones por una inspiradora razón

Emma Carey, una joven australiana de 25 años, sorprendió a sus seguidores de Instagram al presumir con una selfie que sus pantalones estaban mojados por su propia orina.

La razón para ello es más poderosa de lo que parece, e incluso inspiradora para quienes enfrentan las secuelas de algún accidente o problema de salud grave.

Era el año 2013 cuando Carey sobrevivió a una grave caída luego que un paracaídas no se le abriera. Su pronóstico era complejo, ya que se creía que no volvería a caminar. Después de cinco años de cirugías y rehabilitación logró ponerse de pie.

Pese a esto, la recuperación no fue total, ya que quedó con una grave secuela que la dejó completamente incontinente de la vejiga e intestinos. "Mi vejiga solo puede contener 100 ml antes de que se filtre", señaló la joven según lo consignado por Daily Star

"Eso es literalmente media taza de líquido, así que como pueden imaginar, eso significa que literalmente estoy orinando sin parar", señaló.

La australiana contó que tras años de tratar de asumir su condición logró tomar las cosas de otro modo, sin preocuparse de mantener su problema en secreto o contenerse por vergüenza.

"Ahí fue cuando me di cuenta... sobreviví a un sangriento accidente de paracaidismo. No sé como ni por qué, pero ciertamente no fue para vivir una vida deprimente. Me debía mucho más que eso", expresó.

Emma comentó que "cinco años después no creo tener un solo amigo que no me haya visto hacer pipí".

"Le digo a la gente sobre mi incontinencia generalmente en 10 minutos después de conocerlos. Y ahora estoy publicando una foto de mis pantalones cubiertos de orina a más de 100 mil personas sin pensarlo dos veces", señaló.

La joven recibió miles de comentarios positivos en la red social, especialmente por su manera de enfrentar un problema de salud que para muchas personas puede resultar devastador, especialmente para su vida social.