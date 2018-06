Grabó a su hijo andando en bicicleta y se encontró con algo espeluznante

Una madre vio a un supuesto fantasma en la ventana de una vieja mansión abandonada en el condado de Devon, en Reino Unido.

Louise Lenton grabó a su hijo andar en bicicleta en el estacionamiento de la vieja residencia. Sin embargo, cuando llegaron a su casa revisó el video y quedó petrificada al ver que una figura femenina "vestida de época" observaba al menor de cinco años.

"No fue hasta que estuve en casa y en la cama viendo la grabación cuando me di cuenta. Mi pareja no pudo explicarlo. Ninguno de nosotros sabe que es esto", dijo Lenton.

Las autoridades le señalaron que en sólo podía haber un guardia en la propiedad, pero nadie más. "Claramente no era alguien de seguridad. Era una mujer y su vestuario incluía puños blancos que parecían de la época victoriana", dijo la mujer.