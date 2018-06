Gobierno de Trump decide separar a madres y padres inmigrantes de sus hijos

La decisión del gobierno de Donald Trump de separar a padres inmigrantes de sus hijos en la frontera estadounidense ha acaparado la atención de todo el mundo.

Esta medida ha sido profundamente criticada por organizaciones pro derechos humanos y dominado el debate sobre inmigración en el Congreso norteamericano.

Pero esta es una situación que ha ido creciendo desde la primera semana en la que Trump asumió la presidencia, cuando emitió su primera orden, en la que dio a entender cuál era su estrategia hacia los solicitantes de asilo. Desde entonces, el gobierno ha estado socavando de manera firme las protecciones para familias y niños inmigrantes.

"Están dispuestos a hacerle daño a un niño traumatizado, separado de un padre, que está solo en un centro federal de detención, a fin de lograr su cometido general de desalentar a la gente a venir", dijo Jennifer Podkul, directora de políticas de Kids in Need of Defense, que representa a niños en cortes de inmigración.

Para las personas que trabajan con inmigrantes, las penurias de los padres fue presagiada por una serie de medidas para evitar que los niños al llegar a la frontera salgan en libertad y pidan estatus legal en este país.

El gobierno dice que los cambios son necesarios para desalentar a inmigrantes que quieran llegar a Estados Unidos de manera ilegal. Pero las críticas van en aumento, fomentadas por reportes de niños separados de sus progenitores, infantes desconsolados y menores de entre 4 a 12 años llorando y preguntando cuándo van a ver a sus madres y padres.

Funcionarios del gobierno señalaron el viernes que alrededor de 2.000 niños ya han sido separados de sus familias durante las últimas seis semanas.

Una de las madres afectadas por las nuevas directrices es Vilma Aracely López, quien escapó de su remota aldea en Guatemala luego que su esposo fuera asesinado a golpes en febrero, de acuerdo con activistas. Cuando ella llegó a la frontera con Texas junto a su hijo de 11 años en mayo, agentes fronterizos los separaron, dijo.

Con los ojos llorosos le preguntó a un asistente legal sobre lo que más le apremiaba: ¿Cuándo vería de nuevo a su hijo? "Ella no sabía qué era lo que estaba pasando", dijo la asistente legal Georgina Guzmán al recordar su conversación en una corte federal en McAllen, Texas.

Situaciones parecidas a esta ocurren a diario en cortes federales de Texas y Arizona, donde docenas de inmigrantes comparecen por cargos de ingresar ilegalmente a Estados Unidos tras viajar desde Centroamérica.