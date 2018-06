"Realmente no me importa, ¿a ti?": la chaqueta que usó Melania Trump tras visitar a niños inmigrantes

La primera dama Melania Trump usó el jueves una chaqueta en la que decía "Realmente no me importa, ¿a ti?" para abordar un vuelo a un centro que alberga niños inmigrantes separados de sus padres.

La chaqueta verde militar con capucha de la marca española Zara tenía esa leyenda en inglés escrita en la espalda con estilo de grafiti.

Cuando le preguntaron qué mensaje pretendía dar la primera dama con esa prenda, la vocera Stephanie Grisham dijo: "Es una chaqueta. No hay ningún mensaje oculto. Tras la visita importante de hoy a Texas, espero que los medios no decidan enfocarse en su vestuario".

Grisham subrayó ese mensaje en un tuit con los hashtags #AEllaLeImporta y #EsSoloUnaChaqueta.

Por su parte el presidente Donald Trump tuiteó: "'Realmente no me importa, ¿a ti?' escrito en la espalda de la chaqueta de Melania se refiere a los medios que esparcen noticias falsas. Melania ha aprendido lo deshonestos que son y írealmente ya no le importa!"

La señora Trump se cambió a una chaqueta color amarillo claro antes de que el avión aterrizara en McAllen, Texas, para su visita al Upbring New Hope Children's Center, donde se encuentran 55 niños inmigrantes.

Zara, que tiene una gran presencia en Estados Unidos y el resto del mundo, no tenía comentarios al respecto del escándalo. La chaqueta es de su colección primavera-verano 2016.

La prenda juvenil contrastó fuertemente con su vestuario típicamente audaz y con sabor extranjero. En apariciones públicas, la primera dama ha usado diseños de Dolce & Gabbana, Del Pozo, Christian Dior, Emilio Pucci, Givenchy y Valentino, a menudo con altísimos tacones de Christian Louboutin.

No es la primera vez que las elecciones de moda de la primera dama sacuden las redes.

En agosto pasado unos de los clásicos tacones de vértigo de la señora Trump la hicieron se criticada al abordar el avión presidencial con destino a Texas para revisar los daños causados por el huracán Harvey. Durante el vuelo se cambió por unos zapatos deportivos.

En uno de los debates presidenciales de 2016 se puso una blusa rosa brillante de seda con un gran moño en el cuello conocida como "pussy bow" a días de que surgieran reportes de que su esposo había hecho comentarios lascivos años antes acerca de sujetar a las mujeres de los genitales, usando la palabra "pussy" para referirse a ellos.

Melania ha sido la única criticada. Al otro lado del espectro político, Michelle Obama solía recibir comentarios negativos por usar prendas sin mangas. Su esposo, el presidente Barack Obama, también fue la comidilla por ponerse un traje caqui para una conferencia de prensa en 2014.