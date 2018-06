Pandilla se disculpó por matar por error a adolescente en el Bronx

Una pandilla dominicana asesinó a machetazos a un adolescente de 15 años tras confundirlo con otra persona y debieron pedir disculpas.

El miércoles pasado los pandilleros sacaron a Lesandro Guzman-Felix a la fuerza de una tienda, lo arrastraron por el suelo y lo mataron en el Bronx, al creer que era uno de los protagonistas de un video sobre sexo que circula en las redes sociales, que muestra a un adolescente cantando rap, mientras otro tiene relaciones sexuales con una joven cuya cara está cubierta con una camisa.

La víctima, conocida por sus amigos como Junior, corrió hacia un hospital cercano, pero cayó a unos metros y murió.

Familiares declararon que los autores se contactaron con ellos para pedirles disculpas. Derek Grullon, de 19 años, cuñado de la víctima, dijo que recibió mensajes de hombres que dicen ser parte de Trinitarios, una conocida pandilla dominicana. Según explicó a New York Post, le enviaron un video de Snapchat de dos minutos, en el cual uno de los líderes de la pandilla dijo: "Lo siento. Sé que no significa mucho. No tendría que haber sido él".

La cantante Rihanna envió un emotivo mensaje a la familia del joven.

"No puedo dejar de pensar en este pobre jovencito y cómo su familia debe sentirse en este preciso momento. Sinceramente estoy rezando por él. Justicia para Junior", escribió en Instagram.