Condenaron a presidio perpetuo a joven argentina acusada de matar a su novio

La justicia argentina condenó a presidio perpetuo a Nahir Galarza, acusada de matar de dos disparos a su novio, Fernando Pastorizzo.

La joven de 19 años siempre negó que Pastorizzo era su novio y que se sólo se veían para tener sexo. Pero los jueces determinaron que Nahir y Fernando eran pareja y que los disparos fueron voluntarios.

"Ha quedado destruida la hipótesis de la defensa de que los disparos se produjeron de manera involuntaria", aseguraron los magistrados, quienes determinaron que se produjo un "homicidio calificado por una relación de pareja". Sin embargo, descartaron la alevosía.

La defensa de Galarza había señalado que la chica era víctima de violencia de género, pero según amigos de Fernando ella era la violenta.

Gustavo Pastorizzo, padre de la víctima, dijo que "la única vencedora es la justicia. Hoy triunfó la justicia. Triunfó la verdad. Fernando no va a estar más entre nosotros, pero deja un precedente. El fallo es una caricia en el alma. No me siento aliviado, sí tranquilo. La gente sabe que fue un asesinato a mansalva, de una manera cruenta. Siempre fuimos con la verdad y de frente".

La joven seguirá detenida en la Comisaría del Menor y la Mujer con prisión preventiva hasta que la condena quede firme. Los argumentos de la sentencia se darán a conocer el próximo 24 de julio.

Galarza se convirtió en la mujer más joven en recibir la pena máxima en Argentina.