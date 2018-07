Kel Calderón se fue a Bolivia y los usuarios la criticaron duramente por sus looks

Raquel Calderón se fue nuevamente de viaje, pero esta vez al Amazonas y a un país muy cercano: Bolivia.

La hija de Raquel Argandoña se embarcó en una aventura con el periodista Claudio Iturra, pero ha sido duramente criticad por los conjuntos de ropa que ha lucido en el país boliviano.

“Y nos fuimos! @claudio_iturra me convenció y junto a @masaitravel nos vamos a La Paz para empezar a acercarnos a nuestro destino final! El Amazonas Boliviano”, escribió en su cuenta de Instagram desde el aeropuerto a minutos de embarcarse.

Posteriormente ha publicado otras instantáneas en el país vecino, luciendo abrigos largos y botas de agua de UGG. Ya en el mismo amazonas, posó con un vestido amarillo de H & M.

"Hoy pasamos todo el día recorriendo la Paz, que vale la pena decirlo, es mil veces más linda de lo que me imaginaba! ?? a veces los lugares más lindos son los que están más cerca de casa. Mañana seguimos viaje hacia el Amazonas", escribió en otra instantánea.

Sin emabrgo, los usuarios se rieron de sus diferentes "outffit" para salir a recorrer la selva.

"Falta un look más simple", "tienes que ir con ropa adecuada para el lugar", "creo que si vas al amazona deberías ir con ropa más viejita y no con ese abrigo recién sacado de la tiendaaaa", “no vas a ir al amazonas tan top", “creo que es momento de la ropa outdoor y los bototos”, "para que tanto fashionismo en lo nuevayores de la paz. fueron algunos de los comentarios que recibió la ex polola de Pangal Andrade.