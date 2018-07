Gendarme australiana dejó su trabajo para dedicarse a la pornografía

14:52 Isabelle Deltore quien ganó un concurso de belleza nudista dijo que sintió que no podría avanzar en su carrera producto de la cosificación de la que era objeto por parte de los internos y de sus propios compañeros de labores.

En conversación con el portal de noticias News.com.au, Isabelle Deltore, quien fue eliegida como Miss Nudista 2018, explicó que dejó su trabajo como gendarme en Australia, para dedicarse a la pornografía.

En la charla, Deltore dijo que en su trabajo penitenciario, era cosificada tanto por internos como por sus propios compañeros de labores y que sintió que no podría ascender en la carrera funcionaria. "Me di cuenta de que no alcanzaría un éxito serio" dijo.

El salario fue otro problema para Deltore, quien sentía que no obtenía suficiente dinero y comenzó primero a practicar striptease alternándolo con sus labores, hasta que recibió una oferta de trabajo de un club nocturno de prestigio y decidió dejar su trabajo penitenciario.

"Hago pornografía, pero el término técnico es 'erótica'" dijo Deltore, quien aclaró que trabaja junto a otras mujeres, pero no con hombres, lo que sostiene, es la línea divisoria con la pornografía.

Deltore explicó a la publicación que trabajó cinco años como oficial penitenciaria para la justicia juvenil y que además es reserva del Ejército de su país.

La ex gendarme ha aparecido en diversas portadas de revistas pornográficas y tiene una línea de productos que incluyen calendarios con su imagen.

Deltore ha señalado que está contenta con la decisión que tomó, en términos económicos y también de autoestima.