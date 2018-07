Vietnam: les cambiaron sus hijos al nacer y una de las madres no quiere devolver al que crió

14:00 Los padres de uno de ellos se percataron del error seis años después. Luego de ver que el niño no se parecía, se hicieron un ADN y comprobaron que no era su hijo.

En un hospital de Vietnam cometieron un grave error e intercambiaron dos bebés al nacer. Tras seis años de sospechas, los padres de uno de ellos se dieron cuenta del error y ahora quieren recuperar a su hijo biológico. Sin embargo, la madre del otro niño no quiere concretar el cambio.

Al parecer, Vu Thi Huong aún no puede procesar la impactante noticia y dijo que prefiere que todo quede tal como está.

En conversación con el portal online Dan Tri, sostuvo que ha cuidado del niño más que a si misma en estos seis años. "Ahora me entero de que no es mi hijo biológico (...). Esa es la verdad, pero en este momento no puedo aceptarla", dijo.

Además, su esposo le pidió el divorcio en 2012 al ver que el hijo no se parecía a él o a ella, por lo que sospechó que era fruto de una aventura extramatrimonial de ella.

El matrimonio que notó el cambio comentó que se dio cuenta de algo "raro" el primer día de nacimiento, cuando su bebé volvió con un pañal cambiado. No obstante, en la hospital le dijeron que todo estaba bien.

Cuando pasaron los años y el niño no se parecía a ninguno de sus padres, decidieron realizarse un ADN y descubrieron la verdad. Notificaron a la otra madre y ahora pidieron el cambio al Ministerio de Salud, quienes tomaran una decisión a finales de este mes.

El padre que pide el cambio, Phung Giang Son de 28 años escribió en la solicitud: "Estamos todos muy dolidos. Nos duele mucho por los dos niños".