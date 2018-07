"Rugrats" volverá con nueva serie a Nickelodeon y también otra película

La exitosa serie "Rugrats, aventuras en pañales", volverá a Nickelodeon con una nueva temporada compuesta por 26 capítulos, donde Tommy, Carlitos, Angélica, Phil y Lil seguirán con sus travesuras.

Así lo confirmaron a The Hollywood Reporter sus productores ejecutivos y creadores originales del show: Arlene Klasky, Gábor Csupó y Paul Germain. Sin embargo, aún no se conoce cuándo estrenarán la serie.

Y eso no es todo, también habrá una nueva película producida por Paramount Pictures y que será estrenada el 13 de noviembre de 2020.

Cabe destacar que la serie original vibró con sus exitos por lo que fue llevada al cine en tres oportunidades: "The Rugrats Movie" (1998), "Rugrats in Paris: The Movie" (2000) y "Rugrats Go Wild" (2003).

La serie infantil tuvo un total de nueve temporadas y 172 episodios durante 1991 y 2004.

También tuvo la versión "Rugrats Crecidos", que mostraba la vida de los mismos personajes pero durante su adolescencia.