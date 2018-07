Ex canciller brasileño espera que Bachelet visite a Lula: "Sería de gran importancia política"

"Es un gran estímulo que ella ayude a que sea liberado y que pueda ser candidato a la presidencia", dijo el ex canciller brasileño Celso Amorim, diplomático encargado de coordinar el apoyo internacional para el ex Presidente Inácio Lula da Silva, refiriéndose a Michelle Bachelet.

Todo esto, luego de que la ex Mandataria firmara una carta en apoyo a Lula, para que pueda postularse a los comicios presidenciales en su país, situación que se ha visto en crisis por la condena de doce años y un mes que recibió en el marco del caso “Lava Jato”.

En este sentido, Amorim, precisó a La Tercera que “es una cuestión de derechos humanos porque el Presidente Lula que no ha sido condenado en la última instancia y es posible que la Corte Suprema diga que no cometió ningún crimen. Entonces quieren impedir que el mejor Presidente brasileño de todos los tiempos sea candidato. Nos importa mucho que la ex Presidenta Bachelet haya firmado y opinado, igual que el ex Presidente Ricardo Lagos en su Facebook", agregó.

Asimismo, insistió que espera que Bachelet pueda visitar a Lula, cuando esté en Brasil para participar en un seminario de Salud. "Sería de gran importancia política, pero también afectiva. El Presidente tiene una gran amistad por la Presidenta Bachelet. (…) Pero no soy yo quien lo tiene que decidir", concluyó.