Niño de 13 años casi se muere luego que compañeras le pusieran viagra a su bebida

Un niño de 13 estuvo al borde de la muerte luego que dos compañeras de colegio suyas le hicieran una "broma" y le dieran dos pastillas de viagra en un local de comida rápida de Córdoba, en Argentina.

Según lo consignado por Clarín , las niñas aprovecharon un momento y le dieron el medicamento disuelto en la bebida gaseosa que estaba tomando. Él no se dio cuenta de nada, y luego de tomarla comenzó a sentir fuertes dolores en el estómago.

“Estas chicas le habrían suministrado a un jovencito de su misma edad dos comprimidos de viagra con alcohol, lo cual le produjo efectos y daños en su salud“, explicó el fiscal Raúl Ramírez.

La justicia local está investigando cómo las compañeras del muchacho pudieron acceder a la droga usada para la disfunción eréctil y la hipertensión arterial pulmonar.

El padre del niño afirmó que las niñas autoras de la broma grabaron todo. "Durante el transcurso de esto me comunico con una de las nenas y me confirma que sí pasó todo esto. Fue un momento durísimo. Las nenas habían conseguido comprar el medicamento. Hoy mi hijo ha sido lesionado física y moralmente. Él no quiere volver al colegio", expresó.

"En el hospital nos dijeron la gravedad de la situación y que hasta podría haber perdido la vida", agregó el hombre.