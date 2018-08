Bolivia: Teniente dejó banda y medalla presidencial en su auto para ir a prostíbulo y se las robaron

El teniente Roberto Ortiz Blanco tenía la misión de trasladar la banda y medalla presidencial de Evo Morales desde La Paz a Cochabamba este martes, pero no cumplió con su deber luego que le robaran ambos símbolos.

El problema, es que los valiosos objetos fueron sustraídos desde su auto cuando él decidió pasar el rato en algunos prostíbulos en la capital de Bolivia mientras esperaba la salida del avión.

Según El Deber , que accedió al testimonio que prestó el funcionario a la policía, el militar no alcanzó a llegar a su vuelo programado en el aeropuerto El Alto, por lo que programó su viaje para la siguiente salida.

Como eran unas tres horas las que tenía que esperar, decidió volver a una concurrida avenida en la capital a "pasar el rato".

"Me estacioné, me bajé del vehículo no sin antes tapar mi mochila color negra con una colcha, para luego dirigirme a los locales de la avenida 12 de octubre. Ingresé a varios de esos locales (prostíbulos), para luego retornar a donde había dejado mi motorizado. Cuando llegué mi mochila había sido sustraída, conteniendo en su interior los símbolos patrios", explicó Ortiz a las autoridades.

Cuando se percató del robo llamó de inmediato a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen para la denuncia. Tras eso, fue aprehendido por incumplimiento de deberes.

El presidente Evo Morales debía lucir ambos símbolos este miércoles en la Parada Militar que se realiza en Cochabamba.