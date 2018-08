Le aplicaron la eutanasia al perro equivocado

Un empleado del centro de Control Animal del condado de Tazewell en Peoria, Illinois (Estados Unidos) le aplicó la eutanasia a un perro equivocado.

Moses debía pasar 10 días bajo observación en el recinto, luego que mordiera a un trabajador que ingresó sin aviso al jardín de sus dueños, Tony y Jennifer Wang. El objetivo era confirmar que no tuviera rabia ni otra enfermedad.

Sin embargo, no pasó ni un día cuando los llamaron para informarles que uno de los empleados se confundió y le aplicó la eutanasia a su mascota.

"Le pregunté por qué lo hizo. Me dijo que no estaba pensando, que no verificó y simplemente lo hizo", declaró la afectada mujer.

Jennifer cree que en caso que se hubiese decidido su eutanasia, debieron estar presentes. "Debimos ser las últimas caras que vio, en lugar de un extraño con un palo".

Por su parte, desde el centro -perteneciente al condado- señalaron que "revisaremos las políticas y procedimientos para prevenir que tal suceso vuelva a pasar en el futuro".