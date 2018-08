[VIDEO] Rapero terminó con labio y diente roto luego que fan le lanzara un celular en pleno concierto

Luego de los puntos, Swae Lee siguió con el tour y compartió un video del momento en Instagram. Además, dijo que no demandará finalmente a la fanática.

"Diente y labio reventado. Estaba en la última canción de mi último set cuando me sentí como en un partido de la WWE. Vine a montar un espectáculo y pasó esto, pero el show debe continuar (...) Por cierto, no demandaré a la joven que lanzó el teléfono en mi cara. Todo el amor, sé que ella no pensó en que el teléfono caería en mi dentadura", escribió.