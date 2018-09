Crisis argentina: Sería buena para chilenos que viajen allá, pero mala para el turismo nacional

Argentina esta pasando por un complejo momento a nivel económico, el que se ha agudizado en las últimas semanas. Su moneda se ha devaluado considerablemente, la tasa de interés es la más alta a nivel mundial y el Presidente Mauricio Macri está planteando decisiones radicales, como eliminar cerca de 10 ministerios.

El medio Emol le preguntó a diversos economistas cómo afecta esto a los chilenos, quienes señalaron básicamente que hay consecuencias tanto positivas como negativas.

Tomás Flores ex-subsecretario de Economía del primer gobierno de Sebastián Piñera, señaló que: "Les conviene a los chilenos ir a Argentina. Es lo que se produce habitualmente cuando hay una corrida bancaria con una devaluación tan brusca. Lo que se hace más barato para los chilenos son los bienes y servicios producidos en Argentina, como alojamiento, alimentación, ver un espectáculo. Es una gran oportunidad".

Por su lado Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios UDD, señaló que "Ante un alza tan fuerte del tipo cambio inicialmente, lo más probable es que los precios del bife chorizo, del tour, no hayan subido en la misma proporción. Está más barato ir a Argentina que hace dos meses atrás, hace dos meses no era barato, ahora es menos caro. Es más conveniente. No a los niveles pasados donde uno iba a comer casi por la mitad que acá y el doble de mejor calidad".

Alejandro Alarcón, economista U. de Chile, en cambio dijo que "Lo que importa es el tipo de cambio real. No se puede considerar solo la devaluación nominal, que ha sido muy fuerte. Pero la inflación en Argentina ha tenido también una trayectoria muy fuerte. La posibilidad que tiene Argentina para ofrecerle productos a los chilenos disminuye. Si vas allá no sólo es por turismo, vas a un restaurante, compras productos y eso es lo que está afectado por la inflación. El mensaje para los chilenos es que no se dejen influenciar sólo por la devaluación nominal, sino también por la tasa de inflación".