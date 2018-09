Evo Morales se someterá a primarias para ir por una nueva reelección en Bolivia

20:46 El presidente afirmó que buscará participar en el proceso electoral de 2019. Las encuestas muestran al ex mandatario Carlos Mesa bien posicionado.

El presidente de Bolivia, Evo Morales aseguró que "iré a primarias por decisión del pueblo" al ser consultado si participará en el proceso electoral en enero de 2019.

En conversación con el diario "El Deber", Morales manifestó que "iré a las primarias por decisión del pueblo y del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que tiene que cumplir con la sentencia constitucional".

En esa línea, el mandatario afirmó que hace un tiempo se reunió con miembros del TSE para "conocer sobre la ley de partidos políticos. Ahí ellos nos sorprendieron, dijeron que estaban previstas las primarias en enero, me asusté, me sorprendí".

Frente a las encuestas que muestran al ex presidente Carlos Mesa bien posicionado para las elecciones, Morales manifestó que "no creo en las encuestas. ¿Cuándo las encuestas me han hecho ganar? Y cuando lo hicieron decían que sería primero con el 51 por ciento y llegamos al 61 por ciento".

Al insistirle si piensa que puede perder en los comicios, Morales remarcó: "Yo no creo en las encuestas, punto. Esa es mi opinión".

Al conocer las declaraciones de Evo Morales, el canciller Roberto Ampuero le envió un recado al mandatario boliviano: "Quiero recordarle al presidente Evo Morales lo que él le prometió a su pueblo: Primero ofreció que el territorio chileno, pasaría a ser boliviano, que Antofagasta será boliviana, y también afirmó y prometió a su pueblo que pronto banderas bolivianas flamearán en nuestro pacífico".

"El mismo presidente Evo Morales, hoy lo que ha hecho es colocar la vara muy alta y su pueblo lo va a juzgar por esto", dijo Ampuero.