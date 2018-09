Periodista de la BBC se despidió por redes sociales al saber que sólo le quedan días de vida

La locutora de BBC Radio 5 Live, Rachel Bland de 40 años, se despidió de todos sus seguidores en redes sociales tras enterarse que el cáncer de mama que posee desde el 2016 ganó la batalla y le quedan sólo días de vida.

“En palabras del leendario Frank Sinatra: Me temo que el momento ha llegado, amigos. Y de repente. Me han dicho que solo me quedan días. Es bastante surrealista. Muchas gracias por todo el apoyo que he recibido. Au revoir, mis amigos”, escribió en una publicación junto a sus colegas Deborah James (‘Debs’) y Lauren Mahon (‘Lozz’).

El pasado 8 de marzo las tres periodistas comenzaron un podcast llamado "You, Me and Big C” (“Tú, yo y la gran C -cáncer-) donde hablaron de su experiencia con la enfermedad. El programa continuará sin ella.

En mayo de este año ella se enteró que el cáncer se había esparcido y que no tenía cura. "No podía creerlo. Estaba con amigas (…) y mi hijo (Freddie, de dos años) estaba jugando inocentemente y yo sólo pensaba ‘Mi pobre, pobre Freddie’. Pero él estaba ahí, sin ser consciente, sonriendo”, contó en su mismo programa.