Periodista de la BBC que murió de cáncer alcanzó a decirle a sus amigas cómo debían vestir en su funeral

La periodista de la BBC, Rachel Bland, que falleció el miércoles pasado después de anunciar que le quedaban sólo días de vida en redes sociales, alcanzó a darle "instrucciones" a sus colegas y amigas de cómo debían vestir el día de su funeral.

La locutora de 40 años se enteró en mayo pasado que su cáncer de mamas había ganado la batalla y no había nada que hacer. Junto a Deborah James y Lauren Mahon formaron un podcast "You, Me and the Big C (Cáncer)", programa que ahora continuará sin ella.

La última vez que se vieron las tres fue a mediados de agosto para grabar en el estudio el que sería el último programa.

Mahon relató a "The Telegraph" que en esa oportunidad, Bland les dijo: "Recuerden: lentes de sol Gucci, sombrero floppy (de ala ancha y suelto) y de negro". Una de las amigas bromeó y dijo: "Ok, estamos bajo órdenes estrictas".

Cuando Rachel se despidió del mundo vía redes sociales, Mahon le mandó un texto en tono de broma y usando el humor negro que Rachel conocía muy bien.

"Le dije, Rachel, he estado de vacaciones durante dos días y tú te estás muriendo, y ella me dijo 'Lo sé, no quería decírtelo' (...) Sé que Rachael tuvo una buena muerte y eso es todo lo que hubiera querido para ella", finalizó su amiga.

Bland luchó dos años contra el cáncer de mamas y dejó a un hijo de dos año, Freddie.