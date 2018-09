Naomi Osaka obtuvo un amargo triunfo en el US Open gracias a una alterada Serena Williams

La tenista de origen japones, Naomi Osaka y actualmente jugadora número 19° de la WTA, se coronó campeona del US Open y obtuvo su primer Gran Slam a los 20 años, después de derrotar por 6-2 y 6-4 a la multicampeona estadounidense Serena Williams (26a).

Esto debería haber sido motivo suficiente de alegría, pero la alterada reacción de Serena tras perder el encuentro, increpando fuertemente al juez de silla Carlos Ramos, y formando un verdadero espectáculo paralelo termino con la jugadora nipona pidiendole disculpas al público y recibiendo su trofeo entre lágrimas.

Entre otras cosas la tenista estadounidensde l dijo a Ramos que "Deberías pedirme perdón tú a mí. Yo soy madre y no hago trampas. Eres un ladrón y un mentiroso porque me has robado un punto"

El juez sancionó a Williams con un juego por insultos, y las redes sociales tampoco la han perdonado su actuar con sendas críticas, al mismo tiempo que respaldan y celebran la actitud noble de Osaka durante lo ocurrido.