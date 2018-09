Olivia Newton-John confesó que lucha contra su tercer cáncer: "Creo que le voy a ganar"

La actriz Olivia Newton-John confesó en un programa australiano que está luchando contra su tercer cáncer.

La legendaria protagonista de Grease, fue diagnosticada en 1992 con cáncer de mamas. Luego, en 2013 - mismo año en que murió su hermana mayor de la misma enfermedad - los doctores encontraron un células cancerígenas en su hombro derecho.

Ahora a sus 69 años, los médicos le dijeron que otra vez debía comenzar la batalla con un tumor que posee en la espina dorsal y que se está "esparciendo".

, hay momentos, soy humana. Si me permito entrar ahí me da mucho temor. Pero mi marido siempre me apoya., relató en "Sunday Night".

La australiana que vive en California, Estados Unidos, dijo que está con un tratamiento natural de cannabis, ya que allá es legal cultivar cierta cantidad de plantas para propósitos medicinales.

"Me ayudan con los dolores y a dormir.. Mucha gente ve el cáncer como una pelea, yo lo veo más como una misión".