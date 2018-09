Cristina Fernández: “Nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme"

16:07 La ex Presidenta de Argentina aseguró que no podrán culparla aunque traten de "excavar toda la Patagonia argentina o donde mejor se les ocurra".

Este martes la ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández, compareció ante la justicia luego de ser acusada de ser la jefa de una asociación ilícita responsable de comandar una estructura desde el Estado.

En un texto entregado al juez Sebastián Casanello, la actual senadora rechazó todas las acusaciones realizadas en su contra, en el caso conocido como “la ruta del dinero K”, según consigna Emol.

El el documento, la ex mandataria señala que “no solo desconozco por completo esta supuesta maniobra, sino que no existe ningún elemento de prueba que me vincule a la misma".

Además, Fernández agrega que “podrán seguir vigilando mis movimientos y los de mi familia, escuchar de manera clandestina mis conversaciones telefónicas o excavar toda la Patagonia argentina o donde mejor se les ocurra que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme porque jamás me apoderé de dinero ilícito alguno".

La senadora expresa en el texto que “por octava vez voy a prestar declaración indagatoria a Comodoro Py (sede de los tribunales), lugar donde ya no rige ni la Constitución, ni los códigos de fondo ni de forma. Esta vez me encuentro en una situación inédita".

El juez Claudio Bonadio comprobó la existencia de una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales y comandados por el Poder Ejecutivo Nacional, Néstor Kirchner y Cristina Fernández entre el 2003 y 2015.

En la investigación se comprobó que la red de sobornos, terminaba en los Kirchner y así lo aseguró Bonadio, aseverando que "la operación derivaba el dinero a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Julio Miguel De Vido, ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación Argentina".