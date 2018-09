Niño estuvo al borde de la muerte por el reto viral de "La rueda de la muerte"

Tyler, un niño de 11 años del Reino Unido, estuvo al borde de la muerte tras someterse al "Roundabout of Death" o "La rueda de la muerte", un absurdo reto viral consiste en dar vueltas en un carrusel, logrando un efecto comparable al que sufren los pilotos y astronautas en sus pruebas.

En Facebook, Dawn Hollingworth, la madre del afectado, relató los complicados momentos que vivió con el niño, quien salió vivo del "juego", pero que quedó con impresonantes lesiones en sus ojos por la presión sanguínea.

"Para todos los blogueros de YouTube que siguen publicando peligrosas bromas que niños de 11 años piensan que se ven divertidas, este es el resultado de esta tarde. Así que dejen de publicar las bromas", señaló la mujer, quien mostró las fotos del niño.

Hollingworth contó que su hijo estuvo cerca de sufrir un derrame cerebral, pero que el pronto aviso a una ambulancia y el traslado a tiempo a un hospital evitó que el desenlace de la historia fuese fatal.

"Mi hijo permanece en el hospital con la amenaza de un derrame cerebral si la hinchazón de su cabeza no baja para liberar la presión. He publicado este video no por simpatía, sino puramente con la esperanza de que los niños lo vean y NO repitas este juego. Podría perder fácilmente a mi hijo esta noche y no querría que ningún padre pasara por lo que mi familia es está pasando esta noche", añadió la mujer.

Tras esto afirmó que las lesiones que sufrió Tyler eran tan raras que nunca las habían visto en el recinto médico al que asistieron.