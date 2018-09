Trump pidió en la ONU unirse a la "restauración de la democracia" en Venezuela

El presidente estadounidense, Donald Trump, apuntó hoy sus dardos contra Irán y Venezuela durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, que aprovechó también para hacer un elogio del patriotismo frente al orden global.

En su estreno, el año pasado, Trump atacó principalmente a Corea del Norte y su lí­der, Kim Jong-un, quien ahora recibió sus elogios por los avances en la desnuclearización del paí­s comunista.

El mandatario tampoco escatimó en alabanzas hacia su propia gestión. "En menos de dos años mi administración consiguió más que casi cualquier administración en la historia de nuestro paí­s", dijo, unas palabras que fueron recibidas con risas. "No esperaba esa reacción, pero está bien", respondió, para pasar a ensalzar la economí­a, el recorte de impuesto y los avances en la construcción de un muro fronterizo. A continuación, los principales temas abordados en su discurso:

El presidente de EE.UU. arremetió con dureza contra los líderes iraní­es, a los que acusó de sembrar "caos, muerte y destrucción" y llamó a aislar a Teherán. Trump, que este año sacó a su paí­s del acuerdo nuclear con Irán, aseguró que ese pacto fue "dinero caído del cielo" para los iraní­es con el que se financió el terrorismo en Siria y Yemen.

"Llamamos a todas las naciones a aislar al régimen iraní­ mientras continen sus agresiones", dijo Trump, que reiteró que su paí­s impondrá una nueva ronda de sanciones contra Teherán para que se reduzcan las exportaciones iraníes de petróleo.

El Gobierno de Nicolás Maduro fue uno de los que más criticó hoy Trump ante los paí­ses de la ONU, a los que pidió unirse a Washington en la "restauración de la democracia" en Venezuela.

"Todos los países del mundo deben oponer resistencia al socialismo y a la miseria que trae", proclamó Trump, que responsabilizó Maduro y a los "patrocinadores cubanos" -en referencia al Gobierno de La Habana- de la salida de más de dos millones de personas del país latinoamericano, que atraviesa una grave crisis humanitaria. Poco antes, Washington había anunciado nuevas sanciones contra el entorno del presidente Maduro, que alcanzan entre otros a su mujer, la primera dama Cilia Flores. -

Hizo un gran alegato en favor del patriotismo y la defensa de los intereses nacionales frente a la gobernanza global. "Nunca someterí­amos la soberanía estadounidense a una burocracia no electa", dijo Trump, afirmando que la Corte Penal Internacional (CPI) no tiene "jurisdicción, legitimación ni autoridad". Afirmó que respeta la "doctrina del patriotismo" y que Estados Unidos "siempre elegirá la independencia y cooperación frente a la gobernanza global, el control y la dominación". "Estados Unidos no les dirá cómo tienen que vivir, trabajar o rezar (...) Sólo pedimos a cambio honren nuestra soberanía" dijo. "Elijamos un futuro de patriotismo, prosperidad y orgullo".

Trump fustigó el sistema de comercio mundial, del que dijo que "necesita urgentemente un cambio". Criticó una serie de prácticas, como el robo de propiedad intelectual o el dumping, arrremetió especialmente contra China y advirtió que Washington no seguirá tolerando "esos abusos".

"No permitiremos que se abuse de nuestros trabajadores, que se engañe a nuestras empresas ni que nuestra riqueza sea saqueada y transferida", dijo, y "Estados Unidos nunca pediré perdón por proteger a sus ciudadanos".

Sus palabras hacia Pyongyang fueron muy distintas a las del año pasado, cuando amenazó con destruir totalmente el país comunista y llamó "pequeño hombre cohete" a su líder, Kim Jong-un.

Hoy aseguró que ve grandes avances en las negociaciones con Corea del Norte para la desnuclearización. Ya no vuelan misiles en todas direcciones y se desmanteló en parte instalaciones nucleares, dijo Trump, que agradeció la valentía de Kim. Trump ya dijo el lunes que pronto habría una segunda cumbre con Kim, después de la que mantuvieron en junio.

Trump aprovechó su discurso para volver a criticar a Alemania por lo que considera una gran dependencia energética de Rusia. "Alemania será totalmente dependiente de la energí­a rusa si no cambia inmediatamente su rumbo", advirtió, elogiando por otro lado a Polonia por desarrollar oleoductos alternativos.

También cargó contra la Organización de Paí­ses Exportadores de Petróleo (OPEP) y exigió una bajada de los precios del crudo.