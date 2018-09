Mujer que denunció a nominado de Trump a la Corte Suprema se presentó ante el Senado de EE.UU.

En su testimonio ante una comisión del Senado en Washington, la mujer que acusó a Brett Kavanaugh de agredirla sexualmente cuando ambos eran adolescentes habló brevemente sobre los mecanismos de la memoria. Los expertos dicen que lo hizo acertadamente.

Cuando se le preguntó el jueves cómo podía estar segura de que Kavanaugh fue el que le cubrió la boca con la mano para impedir que gritase, Christine Blasey Ford, psicóloga de profesión, citó los niveles de mensajeros químicos llamados noradrenalina y adrenalina en su cerebro en el momento del ataque.

Dijo que esas sustancias químicas ayudaron a codificar recuerdos en una región del cerebro llamada el hipocampo, por lo que el recuerdo principal quedó "fijo ahí", mientras que otros detalles "se fueron a la deriva".

Más adelante, dijo que un recuerdo de Kavanaugh y otro adolescente riéndose durante el ataque estaba "indeleble en el hipocampo".

Los recuerdos no son registros muy detallados y objetivos de acontecimientos, a los que se tiene acceso con exactitud perfecta. Están formados por creencias y expectativas. Por esa razón, le dijeron expertos a The Associated Press la semana pasada, tanto Ford como Kavanaugh, que niega que haya ocurrido el ataque sexual, pudieran creer firmemente lo que dicen.

Expertos en memoria y el cerebro dijeron que la explicación de Ford de los mecanismos de la memoria es correcta en lo general. Los niveles cerebrales de las substancias que ella mencionó suben cuando la persona está alarmada y ayudan a los recuerdos a radicarse más firmemente en el hipocampo, dijo Elizabeth Phelps, psicóloga de Harvard.

Eso ayuda a las personas a recordar vívidamente partes centrales de una experiencia emocional, mientras que los detalles usualmente se desvanecen, dijo Lila Davachi, de la Universidad de Columbia.

Aunque es claro que el hipocampo es clave para la formación inicial de un recuerdo, existe debate sobre su papel en la memoria a largo plazo, dijo Phelps. Varias partes de una experiencia --sonidos, imágenes y pensamientos-- son percibidas por partes diferentes del cerebro. E inicialmente el hipocampo sirve como una suerte de centro de una red que mantiene justos esos elementos como un recuerdo, dijo.

Al pasar los años y cuando el recuerdo se consolida, no está claro si el hipocampo sigue teniendo un papel central o si varias partes de un recuerdo son conectadas de otra manera, dijo.