Lindsay Lohan acusó a familia siria de traficar con niños e intentó llevarse a sus hijos

La actriz Lindsay Lohan nuevamente está en el ojo del huracán, luego que acusara a una familia siria indigente de traficar con niños e intentara robarse a los dos hijos del matrimonio en Moscú.

Todo ocurrió cuando salió de una discoteque y se encontró con la familia en la calle. La actriz dejó todo registrado en un video en vivo en su cuenta de Instagram, el que se viralizó rápidamente.

“¿Cómo les puedo ayudar? ¿Qué necesitan?”, fueron las primeras palabras con las que se acercó a las personas, pero todo tendría otro rumbo. Fue ahí cuando la famosa intentó convencer a los niños que se fueron a su hotel con ella: "No deberías estar durmiendo en el suelo. ¿Lo entiendes? Eres un niño bueno y eso no es justo", les decía en la grabación.

La situación se tornó peor cuando los sirios quisieron irse del lugar tras el hostigamiento de la ex chica Disney y la insistencia, de llevarse a los niños. Ahí fue cuando los persiguió y los acusó de ser parte de una cadena de tráfico de personas y de “arruinar la cultura árabe”.

"Chicos, van por el camino equivocado, mi auto está por aquí, vengan. Están traficando con niños, no me iré hasta que me los lleve, ahora sé quién eres. Estoy con ustedes, no se preocupen. Todo el mundo está viendo esto ahora”, les grita Lohan a la familia. Incluso lanza frases en árabe.

El video termina cuando la celebridad intentó tomar la mano de uno de los niños y la madre del pequeño le propinó un golpe en la cara. Lohan terminó llorando: "Estoy en shock, con mucho miedo".