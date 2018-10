La impresionante transformación de la hija de Daddy Yankee tras bajar de peso

La hija de Daddy Yankee, Jesaaelys Marie Ayala González, vivió una impresionante transformación física luego que bajara de peso y cambiara su estilo de vida.

La joven de 17 años llegó a pesar 113 kilos, momento en que decidió poner un "pare" al estilo de vida que llevaba: "Bajar de peso NO ES FÁCIL. La comida es una droga más", escribió en sus redes sociales.

La influencer reveló que no fue un proceso fácil conseguir un cuerpo más sano, pues la lucha con la comida siempre ha sido un tema para ella.

"Me sentía mal, mi autoestima estaba por el piso, no me gustaba mirarme en el espejo, no quería que me tomaran fotos de cuerpo completo… en fin, no me gustaba como era (...) decidí cambiar mi rutina y aguantar la boca jajaja. Empecé a ejercitarme y a comer sano", reveló Jesaaelys.

En su confesión, dijo que el apoyo de su familia y la perseverancia fue lo más importante para adquirir nuevos hábitos saludables.

"Si estás leyendo esto y estás pasando por una situación similar, quiero que sepas que te entiendo y que la jornada no es fácil. Los cambios no se ven de un día para otro pero SE PUEDE", aseguró la influencer que hoy se dedica a dar tips de belleza a sus seguidores.