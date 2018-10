Fujimori tras anulación de su indulto: "Por favor no me maten"

16:40 "Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar. Está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo" dijo el ex presidente peruano.

El ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, lanzó un mensaje por medio de un video. luego de que el poder judicial de su país anuló el indulto que le fue concedido por el ex mandatario Pedro Pablo Kuczyynski.

En el mensaje, grabado en la clínica en el que se encuentra internado desde que el indulto fue anulado, Fujimori dijo que "quiero pedirle al presidente de la República, a los miembros del Poder Judicial una sola cosa: por favor, no me maten".

"Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar. Está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo, no me condenen a muerte. Ya no doy más". dijo el ex presiente peruano.

Fujimori deberá regresar a la cárcel una vez que sea dado de alta, para cumplir una sentencia de 25 años de cárcel, de la que ha completado cerca de 7 años recluido.