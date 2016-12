Testigo relató encuentro con acusado de atropello fatal: "Le dije 'usted no se puede ir´. Él aceleró".

Ayer durante la audiencia de formalización de Yuri Restovic (49), acusado de atropellar y matar a dos mujeres en la comuna de Las Condes, hecho por el que fue formalizado por conducción en estado de ebriedad y fuga sin prestar ayuda.

Para la captura de Restovic, fue fundamental el testimonio de Cristián Cubillos, quien fue testigo del atropello e incluso logró encarar al imputado.

En su relato, narrado ayer por la Fiscalía durante la audiencia de formalización y consignado por El Mercurio, Cubillos dijo que a eso de las 22.40 horas conducía por Vespucio Sur.

"Vi a dos personas lesionadas. Me detuve y vecinos del sector me dieron las características del vehículo, que se había dado a la fuga. Me retire del lugar cuando mi hijo se dio cuenta de que había un vehículo estacionado color gris con daños en la parte frontal, por lo que estacioné mi vehículo frente a esa casa", dijo Cubillos.

El testigo sostuvo además que fue a encarar a Restovic, "abriendo la puerta del conductor, preguntándole si era el dueño del auto y el respondió con un sí, con cara de ebrio, asustado". Entonces le dijo: "usted acaba de atropellar a dos personas, no se puede ir". "Él aceleró dándose a la fuga", relató Cubillos.

El hombre relató a Carabineros lo que había sucedido y los funcionarios policiales le dijeron que tenían antecedentes del automóvil y una foto del conductor.

Pero fue en la 17a. comisaría de Las Condes donde Cubillos, quien concurrió a prestar su declaración, tuvo su encuentro final con el acusado del doble atropello: el hombre al que había encarado estaba presentando una constancia por robo de su vehículo.

El testigo reconoció al sujeto, lo acusó con los policías, quienes notaron heridas en sus manos y hálito alcohólico y lo detuvieron.