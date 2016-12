Acusado por atropello en Las Condes había sido condenado por robar $100 mil en whisky de un supermercado

Yuri Restovic (49), quien fue acusado ayer por la Fiscalía como el autor del doble atropello que ocasionó la muerte de dos mujeres, en la comuna de Las Condes el domingo, tenía un historial previo de consumo de alcohol y cocaína, reveló La Segunda.

El SML elaboró en 2012 un informe debido a dos causas de robo por las que fue condenado por la justicia: en 2012 recibió 41 días de presidio por robar 12 botellas de Whisky Johnnie Walker de un supermercado en Vitacura, con un costo de $ 99.480 y, otros 21 días por intentar llevarse 3 DVD avaluados en $149.970, también de un supermercado, en el Alto Las Condes.

Previamente había tenido dos condenas por manejar ebrió: una de 1996 en Santiago y otra de 2000 en Valdivia.

"Empece a tener borracheras cuando empecé a consumir cocaína, cuando tomo...tomo, pero puedo pasar semanas sin beber" dijo para el informe según La Segunda.

Del consumo de cocaína, el informe hace referencia a que le afectó su vida laboral. "No me siento capacitado para trabajar. Ando tartamudo, tímido, con alteración del sueño".

Del episodio del robo del whisky, dijo que "me pilló un guardia... al día siguiente volví al mismo supermercado e hice la misma tontera. El guardia me preguntó '¿usted es tonto?', yo le dije 'yo creo que sí' (...) por un lado fue mejor porque si no me hubiese tomado todo", dijo.